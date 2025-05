Golf, terzetto al comando del Belgian Open. Bene Migliozzi, Pavan e Laporta

Prima giornata del Belgian Open, torneo che mette in palio2,75 milioni di dollari e 3.500 punti Race to Dubai, in archivio. La seconda tappa del Dp World Tour in Europa vede in testa alla classifica un terzetto composto dall’olandese Joost Luiten, dallo spagnolo Angel Ayora e dal canadese Aaron Cockerill a -6 (65colpi).

Il leadorboard, tuttavia, è molto corto. In appena 3 colpi ci sono ben 25 golfisti. Ad insidiare la prima piazza sono, in particolar modo, il britannico Marco Penge (di ritorno dal PGA Championship dopo essersi qualificato grazie alla “mini classifica” dell’Asian Swing), il sudafricano Thriston Lawrence e lo statunitense Sean Crocker, tutti e 3 in T4 a -5. Buona anche la prestazione del transalpino Pierre Pineau dopo un avvio di stagione sotto tono. Il francese, appena 25enne, con due 25esimi posti (al Qatar Master e al Joburg Open), si ritrova in lotta per la parte alta del leaderboard grazie ad un discreto giro in -4.

Ottimo anche l’avvio degli azzurri Guido Migliozzi, Andrea Pavan e Francesco Laporta, 3 dei tanti italiani in campo questa settimana sui fairway del Rinkven International Golf Club di Anversa. Il vicentino, il romano e il pugliese si trovano, dopo 18 buche in T13 a -3 con diversi altri professionisti tra cui Fabrizio Zanitti e Bernd Wiesberger. Migliozzi, tra le altre cose, qui ha vinto, nel 2019, uno dei suoi 4 titoli sul tour maggiore.

Per quanto riguarda l’altra parte della compagine azzurra, Edoardo Molinari ha chiuso R1 a -1 in T45 insieme a Gregorio De Leo, il fratello Francesco in par in T69, mentre Matteo Manassero ha chiuso in +2.