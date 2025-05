Golf, Straka fa 2 in stagione, suo il Truist Championship. Lowry ancora a secco

Sepp Straka, austriaco classe ‘93, si è aggiudicato il Truist Championship, Signature Event da 20 milioni di dollari e 700 punti FedEx. Per l’europeo si tratta del 2º titolo in stagione dopo quello già messo in cassaforte al The American Express in apertura di 2025.

Primo a 18 buche dalla fine insieme all’irlandese Shane Lowry, Straka ha chiuso la domenica con un semplice -2 (68 colpi) per un totale di -16. Il suo diretto rivale, invece, si è perso nelle 3 buche finali (soprattutto alla 16 e alla 18 dove ha segnato 2 bogey), fattore che ha compromesso la lotta per la leadership e che ha relegato Lowry in T2 insieme a Justin Thomas, arrivato a quota -14 grazie ad un buon -3 di giornata.

A seguire, 3 giocatori che hanno girato nell’ultimo giorno con lo stesso score: -5. Patrick Cantlay, Jacob Bridgeman e Tommy Fleetwood si sono presi la T4 a -12 e hanno messo dietro di loro nomi del calibro di Rory McIlroy T7 a -10, Keith Mitchell, anche lui a -10, Xander Schauffele a -9 in T11 insieme a Daniel Berger, Corey Conners e Harris Henglish.

Shane Lowry continua, così, il suo ottimo periodo fatto pieno, tuttavia, di alti e bassi. Le 2 top 15, 2 top 10 e un secondo posto, quello all’AT&T Pebble Beach Pro Am, sono un ottimo andamento ma chiaramente, al vincitore del The Open Championship 2019 manca qualcosa.

Sempre tanti i giocatori che hanno chiuso il torneo sotto par. 53 golfisti dei 72 al via sono, infatti, stati sotto il par del campo (70). Tra coloro, invece, che non hanno trovato il proprio feeling con i fairway della Pennsylvania ci sono: il norvegese Viktor Hovland (in par) , lo svedese Ludvig Åberg (+1) e Will Zalatoris. Ha dovuto invece abbandonare la nave Sahith Theegala, fermatosi per un infortunio al collo.

Questa settimana il PGA Tour si sposterà al Quail Hollow Club per il PGA Championsip, torneo storico e annoverato tra i Major.