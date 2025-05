Golf, Straka e Lowry a +3 sugli inseguitori al Truist Championship. Bene anche Thomas e Matsuyama

Ha ceduto la leadership, ad appena 18 buche da giocare, Keith Mitchell. Al Truist Championship, Signature Event che mette in palio 20 milioni di dollari e 700 punti FedEx, dopo il moving day di sabato, sono balzati in cima alla classifica l’austriaco Sepp Straka e l’irlandese Shane Lowry che, a -14 sul totale, guidano proprio su Mitchell, fermato da un +1 di giornata non facile, e Justin Thomas, costante nel suo week end di gara senza grandi exploit (66-67-66).

Pericoloso, a stretto giro, anche Hideki Matsuyama, in T5 in solitaria a -10 grazie ad un terzo giro in 63 colpi (-7). Il nipponico lotterà per tutta la domenica contra i due europei per cercare di portare a casa il secondo titolo in stagione dopo la vittoria in apertura di 2025 al The Sentry. Un doppio bogey e un bogey consecutivi hanno, invece, spezzato le gambe di Rory McIlroy. Il nordirlandese arrivava da 3 birdie di fila (4-5-6) ma il drive sbagliato a sinistra alla 7 e un secondo colpo troppo corto al green hanno bloccato il Masters Champion di quest’anno su -1 di giornata che non gli permetterà, a scanso di imprevisti e miracoli, di raggiungere la vetta. McIlroy si trova infatti a -8 insieme a Tony Finau, Nick Taylor, Sam Burns e Sungjae Im in T6.

È rimasto della partita, dopo un secondo giro in +1, Rickie Fowler. Il californiano ha girato in 69 colpi durante il moving day e si è preso la T11 a -7 insieme a, tra gli altri, il britannico Tommy Fleetwood e al connazionale Patrick Cantlay.

I due leader, Sepp Straka e Shane Lowry, hanno due stagioni molto diverse alle spalle fin qui. L’austriaco si è imposto nel The American Express e ha collezionato 6 top 15 e una top 10 oltre al titolo. Appena due tagli mancati per il centroeuropeo. Per l’irlandese, invece, vincitore del The Open Championship nel 2019 in casa al Royal Portrush Golf Club, non ha più vinto dall’anno scorso quando si impose con McIlroy nel doppio dello Zurich Classic. Nel 2025 ha 2 top 15, 2 top 10 e un 2º posto all’AT&T Pebbble Beach Pro Am.