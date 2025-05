Golf: Schneider-von Dellingshausen, è sempre Germania all’Austrian Open. Risale Laporta

Continua a essere preponderante il ruolo giocato dai tedeschi all’Austrian Alpine Open presented by SalzburgerLand, più semplicemente noto come Austrian Open. Marcel Schneider e Nicolai von Dellingshausen, infatti, restano ancorati alle due posizioni di testa, l’uno a -15 con un altro giro in -4 oggi, l’altro con un -14 frutto di un -5 nel quale spicca l’eagle alla buca 18. Per il trentacinquenne di Bietigheim-Bissingen caccia alla prima volta sul DP World Tour suo collega trentaduenne.

Terza posizione per un ottimo Jeff Winther: il danese piazza uno spettacolare -8 per andare a -13 e inserirsi anche lui in un discorso da zona vittoria che potrebbe includere anche il quarto, l’inglese Callum Tarren, a quota -12 e sempre tra i più regolari in questi giorni. Alle loro spalle lo svedese Sebastian Soderberg (-8 con eagle, ma “sporcato” da un bogey) e il sudafricano Jayden Schaper, entrambi a -10.

Settima posizione a -9 per il primo dei padroni di casa, Maximilian Steinlechner, 25enne di Innsbruck ex North Carolina State e già terzo all’European Amateur nel lontano 2019. Con lui l’australiano Danny List e il francese Alexander Levy. Decimi a -8 l’inglese Matthew Baldwin, il canadese Aaron Cockerill, l’americano John Catlin e il sudafricano Brandon Stone.

Ottime notizie arrivano da Francesco Laporta, che indovina un bel -4 e prova ad attaccare la top ten dal 19° posto odierno a-6, in compagnia, tra gli altri, del francese Martin Couvra, passato in un paio d’ore dalla leadership a un triplo bogey e a quattro bogey di fila per finire fuori dalla lotta per il successo. Discesa netta, invece, per Edoardo Molinari: cinque birdie, tre bogey, due doppi bogey, +2 totale odierno, -2 assoluto, 44° posto.