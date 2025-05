Golf, Scheffler punta al 3º Major. Bene anche Noren al PGA Championship

Terza giornata del PGA Championship in archivio. Il torneo, il secondo Major in calendario quest’anno, che mette in palio 18,5 milioni di dollari e 700 punti FedEx, si sta dimostrando come un vero banco di prova per i 152 golfisti al via giovedì.

A guidare la classifica dopo 54 buche è Scottie Scheffler, n.1 al mondo nonchè vincitore pochi giorni fa della CJ Cup Byron Nelson. Il 28enne di Ridgewood, New Jersey, sta confermando l’ottimo periodo di forma e la lucidità che lo caratterizza nei momenti importanti della stagione. Replicare l’annata dell’anno scorso sarà un qualcosa di “quasi” irraggiungibile ma Scheffler farà di tutto per portare a casa quanti più titoli possibili. Il terzo round si apre male ( con un bogey) ma dopo le prime 9 buche il n.1 al mondo recupera e gira in -2. La svolta arriva sulle back nine: 4 birdie e 1 eagle (macchiati da 2 bogey) per un totale di -6 di giornata e un -11 totale che gli vale la prima posizione.

Alle spalle, tuttavia, c’è una presenza molto ingombrante. Lo svedese Alex Noren, fermo per molto tempo (ha giocato solo 10 tornei in un anno), insidia la vetta grazie ad un -5 di giornata che lo catapulta in 2ª piazza a -8 sul totale a 3 colpi di distanza dallo statunitense. Se non si trattasse di Scheffler, il torneo sarebbe riaperto. Tuttavia, sapendo come il leader approccia i momenti delicati, sarà “quasi” un 4º giro di routine.

Sorpresa al terzo posto. David Riley e J.T. Poston sono appaiati a -7 davanti a Jon Rahm, Si Woo Kim e Jhonattan Vegas fermi a -6. Quest’ultimo, primo sia dopo R1 che dopo R2, ha ceduto 2 colpi al campo nella giornata odierna ed è scivolato così in T5. Buon torneo, fin qui, anche per Bryson DeChambeau, 2º tra i giocatori del LIV in T8 a -5 insieme a Keagan Bradley, Matthieu Pavon, Matthew Fitzpatrick e Tony Finau.

Non sono mai entrati in gara Rory McIlroy e Xander Schauffele. Il nordirlandese, vincitore del Masters, dell’AT&T Pebble Beach Pro Am e del The Players, ha passato al pelo il taglio e si trova a + 2 con uno score di 74-69-72. Lo statunitense, invece, che qui difende il titolo dopo l’exploit dell’anno scorso, non ha neanche mai girato sotto par: per lui un 72-71-72 che gli vale un +2.