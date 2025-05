Golf: Ryan Fox vince a Myrtle Beach al playoff, Francesco Molinari e Manassero nelle retrovie

Il neozelandese Ryan Fox è il vincitore dell’ONEflight Myrtle Beach Classic 2025. Data la natura di alternate event di questo torneo, non si può forse realmente dire che sia il coronamento di una carriera, ma per il trentottenne di Auckland è comunque la prima vittoria sul PGA Tour in carriera, ottenuta al playoff dopo che era arrivato a -15 al termine di un combattutissimo ultimo giro. Superati il canadese Mackenzie Hughes e l’americano Harry Higgs alla prima buca di spareggio, per mezzo di un birdie alla 18.

A doversi accontentare del quarto posto è uno dei migliori dell’ultimo giro, il taiwanese Kevin Yu, che finisce a -14 nonostante un -6 che avrebbe potuto rivelarsi anche migliore senza i bogey alla 12 e alla 14. Quinta posizione assieme a -13 per il danese Niklas Norgaard (che, pur col -7 di giornata, manca il quarto posto per un bogey alla 18) e l’americano Alex Smalley.

Resta fuori dalla top 5 un gruppo piuttosto nutrito, quello dei settimi a -12, che comprende il filippino Rico Hoey (-7 di ultimo giro anche per lui), il danese Thorbjorn Olesen, il tedesco Matti Schmid, il finlandese Sami Valimaki e gli USA Mark Hubbard e Hayden Buckley (di questi, solo Valimaki e Buckley senza bogey).

Chiusura priva di squilli per Francesco Molinari e Matteo Manassero. L’uno chiude al 59° posto con un -1 totale in virtù del -2 domenicale, mentre per quanto riguarda l’altro score pari con il par in ragione dell’ultimo -1 con annesso 61° posto.