Golf: Migliozzi, Edoardo Molinari e Pavan giocheranno lo US Open

Dopo due Major a secco di giocatori italiani, arriva, se non una scorpacciata, quantomeno un bel terzetto ad avere la certezza di rappresentare l’Italia al terzo di essi, lo US Open. Merito di Guido Migliozzi, Edoardo Molinari e Andrea Pavan, che potranno calcare i green dell’Oakmont Country Club dal 12 al 15 giugno.

I tre azzurri si sono qualificati attraverso un doppio giro di qualificazione sui due percorsi (New Course e Old Course) disputato in singola giornata a Walton on the Hill, nel Surrey, e più precisamente al Walton Heath Golf Club. In terra inglese, Migliozzi ha realizzato uno score di -9 (68 67), potendo così tornare a disputare il Major che lo aveva visto debuttare col botto, dato che nel 2021 era arrivato quarto e nel 2022 quattordicesimo.

Con -7, si qualifica anche Pavan, al secondo US Open dopo quello di debutto nel lontano 2014. 70 67 per lui, che in classifica finisce sesto assieme anche a Edoardo Molinari (66 71), che sarà così alla sua sesta partecipazione. Un obiettivo di grande prestigio per gli azzurri coinvolti, che hanno la quota qualificati maggiore di tutti.

Non ce l’hanno fatta, almeno nel Surrey, Francesco Laporta (-5) e Francesco Molinari (-3). Gli atri qualificati nel Surrey: gli inglesi Jordan Smith (-10) e Sam Bairstow (-8), lo svedese Joakim Lagergren (-9), il francese Frederic Lacroix (-9) e il sudafricano Jacques Kruyswijk (-7).