Golf, Martin Couvra conquista il Turkish Airlines Open 2025. Italiani fuori dalla top ten

I golfisti del DP World Tour portano a termine il primo evento stagionale vissuto sul suolo europeo chiudendo l’ultimo e decisivo round del Turkish Airlines Open (montepremi 2.75 milioni di dollari). L’evento nato nel 2013 è rientrato in calendario a distanza di 6 anni dall’ultima edizione ed ha sorriso a Martin Couvra. Il francese va all’attacco e si congeda siglando un perentorio -7 (9 birdie, 2 bogey) che gli consente di recuperare 4 posizioni e conquistare il torneo.

Per il transalpino score complessivo di -17 (267 colpi) e due lunghezze di margine sullo spagnolo Jorge Campillo e sul cinese Haotong Li. Quarta posizione con -13 per l’inglese Brandon Robinson-Thompson, seguito ad un colpo di distanza dal connazionale Matthew Southgate e dall’olandese Joost Luiten. Settima piazza a -11 e top ten chiusa dagli inglesi Jordan Smith, Sam Bairstow e Chris Wood, dall’iberico Nacho Elvira e dal sudafricano Robin Williams.

Sul percorso par 71 del Regnum Carya di Belek (Antalya, Turchia) il round conclusivo non sorride agli italiani, che devono accontentarsi dei piazzamenti. 17° posto per Guido Migliozzi (foto) che sigla un discreto -3 di giornata e saluta l’evento con un complessivo -9. 24esima posizione con lo score di -8 per Gregorio De Leo ed Edoardo Molinari. Quest’ultimo non va oltre il par di giornata cedendo 11 posizioni nella domenica turca.

Per Couvra, ventiduenne di Cannes (Francia), il successo colto quest’oggi è il secondo da professionista ed il primo nel massimo circuito del Vecchio continente. Nel 2023, non ancora professionista, si era imposto al Challenge de Espana superando ai playoff il nordirlandese Dermot McErloy ed il nostro Andrea Pavan. Nel prossimo fine settimana spazio all’U.S. PGA Championship, poi si rientrerà in Europa con il Soudal Open (Antwerp, Belgio).