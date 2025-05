Golf: Kristoffer Reitan, fantastica rimonta con vittoria al Soudal Open. Laporta sfiora la top ten

Si chiude un ultimo, praticamente infinito giro al Soudal Open di Anversa. Al termine di un playoff a tre dalle non poche emozioni, e anche sotto la pioggia che proprio nei minuti finali inizia a scendere, a vincere è il norvegese Kristoffer Reitan, che piazza un grande birdie alla 18 alla seconda volta alla 18 per beffare l’olandese Darius van Driel e soprattutto lo scozzese Ewen Ferguson. I tre avevano chiuso a -13 le 18 buche regolari.

Va ricordato che alle buche di spareggio si era arrivati in virtù sia di uno straordinario Reitan nelle ultime 18 buche (-9, 10 birdie e un bogey: ha ripreso 21 posizioni) che del bogey di Ferguson alla 18, quello che ha reso necessario il playoff. Per il norvegese si tratta della prima vittoria in assoluto sul DP World Tour, che lo fa peraltro balzare al decimo posto della Race to Dubai.

Restano di poco fuori dal playoff in diversi. A cominciare da John Parry: l’inglese è forse il più grande deluso di giornata, ammesso che di delusione possa essere fatto un quarto posto. Vero è che, com’è come non è, il suo +1 di oggi lo colloca a -10 in compagnia del connazionale Jordan Smith, del cinese Haotong Li, del sudafricano Thriston Lawrence e dell’americano Troy Merritt.

In nona posizione, a -9, ci sono insieme l’inglese Matthew Jordan e il francese Romain Langasque. Sfuma di pochissimo, dunque, la top ten per Francesco Laporta, il quale, con il suo -8, entra nel gruppo degli undicesimi. Il suo -3 poteva essere anche migliore senza un inizio un po’ traballante, da tre bogey nelle prime sette buche, ma rimane in ogni caso un bel torneo per il pugliese, il migliore di un 2025 finora a corrente alternata.

Per quanto riguarda gli altri italiani, invece, c’è il 31° posto a -4 di Andrea Pavan, oggi pari con il par, mentre Francesco Molinari chiude 41° a -2 (e +1 odierno). Suo fratello Edoardo chiude assieme a Matteo Manassero e Guido Migliozzi con il 49° posto a -1, ma se per i due citati oggi c’è proprio il -1, per il torinese l’ultimo giro è da +2. Infine, è 59° pari con il par Gregorio De Leo.