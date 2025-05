Golf, il PGA Tour vola a casa di Jack Nicklaus. Il The Memorial apre ai migliori 72

Settimana di fuoco per il PGA Tour. Dopo il Charles Schwab Challenge, chiusosi con la vittoria di Ben Griffin con un solo colpo di vantaggio sul tedesco Matti Schmid, il maggiore circuito americano di golf si proietta verso il The Memorial Tournament, Signature Event storico che annovera tra i propri vincitori alcuni dei migliori giocatori del pianeta.

L’evento, che mette in palio ben 20 milioni di dollari e 700 punti FedEx, si disputerà a partire da giovedì 29 fino a domenica 1 giugno sui fairway del tradizionale Muirfield Village Golf Club a Dublin, in Ohio.

Alla ricerca del titolo della 50esima edizione, su uno dei palcoscenici più importanti di tutta la programmazione del PGA Tour, ci saranno sicuramente il campione uscente dal week end passato Ben Griffin, in forma e volenteroso di confermare il suo stato psicofisico insieme a tutti i più forti del circuito a stelle e strisce. Da Scottie Scheffler, n.1 al mondo nonchè campione uscente dopo il bel torneo chiuso l’anno scorso con un colpo di vantaggio sul pericoloso Collin Morikawa. Di ritorno qui, in Ohio, anche lo svedese Alex Noren, tornato a livelli alti dopo la bella prestazione al PGA Championship, il britannico Justin Rose, in lizza per la “Giacca Verde” fino all’ultimo giro quest’anno, Xander Schauffele, alle prese con una stagione altalenante e quindi alla ricerca di conferme, Jordan Spieth e Ludvig Aberg, sicuramente tra i più pericolosi questa settimana. Spieth è ancora a secco nel 2025 mentre Aberg ha portato a casa un altro Signature Event, ad inizio anno, il The Genesis Invitational.

TRa i 72 partecipanti ancora nessun italiano ma la compagine azzurra la rivedremo folta allo U.S. Open, con la partecipazione di Andrea Pavan, Edoardo Molinari e Guido Migliozzi.

Tra i vincitori del The Memorial Tournament si segnalano, tra gli altri, Viktor Hovland, Jon Rahm, PAtrick Cantlay, Bryson DeChambeau, Tiger Woods (5 titoli qui), Hideki MAtsuyama, Fred Couples, Tom Watson Vijai Singh e JAck Nicklaus (2volte).