Golf, il Dp World Tour torna in Europa. Al via il Belgian Open con tanti italiani

Settimana di rientro per il Dp World Tour. Dopo essere andato in pausa per il secondo Major in stagione, il PGA Championship vinto da Scottie Scheffler, il maggiore circuito europeo torna nel vecchio continente per il Soudal Open, torneo che si disputerà dal 22 al 25 maggio al Rinkven International Golf Club di Anversa, in Belgio.

Il Belgian Open, secondo appuntamento dell’European Swing, metterà in palio 2,75 milioni di dollari e 3.500 punti per la Race to Dubai. L’evento, giocato a fasi alterne sin dal 1910, negli ultimi anni ha visto la presenza di tanti nomi importanti del panorama golfistico tra cui i britannici Lee Westwood e Nick Faldo, il nordirlandese Darren Clarke, l’ispano-emiratino Adrian Otaegui e l’iberico Nacho Elvira.

A difendere il titolo sarà proprio quest’ultimo. Nel 2024 il classe ’87 si impose di un colpo su un terzetto composto dal danese Niklas Norgaard, il francese Romain Langasque e il belga Thomas Pieters. Di questi saranno presenti tuttavia solo il defending champion, il padrone di casa Pieters e il francese Langasque.

A dare battaglia ci saranno però i 3 vincitori dell’Asian Swing che si sono qualificati per il PGA Championship Eugenio Chacarra, Marco Penge e Keita Nakajima insieme al tedesco Marcel Siem, i britannici Richard Mansell, Dan Bradbury, Todd Clements, Matthew Southgate, Jordan Smith e Matthew Jordan, i francesi Tom Vaillant, Adrien Saddier, Julien Guerrier e Ugo Coussaud.

Attenzione anche allo scozzese Calum Hill, vincitore del Joburg Open a marzo e a al cinese Haotong Li, 1° al Qatar Master e con 1 top 10 e 2 top 5 a seguire in 7 tornei. Menzione d’onore per Guido Migliozzi che qui, nel 2019, vinse con 4 colpi di scarto sull’olandese Darius Van Driel. L’azzurro torno sui fairway belgi accompagnato da un parterre italiano di tutto rispetto. Saranno al via, infatti, anche Francesco Molinari, Matteo Manassero, Francesco Laporta, Andrea Pavan, Gregorio De Leo, Edoardo Molinari e Renato Paratore.

Francesco Molinari e Matteo Manassero hanno deciso di optare per il torneo del Dp World Tour e di non presenziare al Charles Schwab. Il prossimo torneo del PGA Tour su cui ritroveremo gli azzurri sarà, presumibilmente, l’RBC Canadian Open ai primi di giugno.