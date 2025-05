Golf: Griffin-Schmid, duello in testa al Colonial dopo metà torneo

Chiuso anche il secondo giro del Charles Schwab Challenge. Nella notte italiana del Colonial Country Club di Fort Worth a prendere la testa sono in due: Ben Griffin e il tedesco Matti Schmid, che continuano a tenersi vicini l’un l’altro e ad avere lo stesso score, nel caso un -11 frutto del -7 in queste 18 buche (66 63).

Alle loro spalle cede un po’ il leader dopo le prime 18 buche, John Pak, il nome nuovo del caso, che ora è a due colpi di ritardo. Buon recupero, invece, per Chris Gotterup, che sale sul -8, riprende sette posizioni ed è ora quarto davanti ad Akshay Bhatia e al giapponese Ryo Hisatsune (-7 per entrambi).

Piuttosto ampio il novero dei settimi a -6, non solo per quantità, ma anche per qualità: ci sono l’inglese Tommy Fleetwood e l’argentino Emiliano Grillo, oltre a tutta la quota USA formata da J.J. Spaun, Rickie Fowler, Brice Garnett e Doug Ghim. Di questi il migliore, con il suo -6, è Fowler. C’è anche un terzo -7: quello di Jackson Suber, nel gruppo dei tredicesimi.

Ci sono alcuni nomi pesanti che restano fuori dal taglio: nella quota degli europei l’inglese Aaron Rai e il finlandese Sami Valimaki, mentre tra gli americani, Brandt Snedeker a parte (che appartiene a un altro discorso), ci si sarebbe atteso qualcosa di più da Kevin Kisner e David Lipsky.