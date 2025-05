Golf, Griffin e Schmid ancora fianco a fianco al comando del Charles Schwab Challenge ad un round dal termine

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento del fine settimana a stelle e strisce. Siamo infatti giunti a 18 buche dal termine del Charles Schwab Challenge at Colonial (montepremi 9,5 milioni di dollari), evento nato nel 1946 che assegna al vincitore la storica giacca in tartan scozzese sin dalla prima edizione. Ad un round dal termine continua l’avvincente testa a testa tra l’americano Ben Griffin ed il tedesco Matti Schmid.

I due battistrada piazzano un sincronizzato -2 di parziale che li issa ad un complessivo -13 (197 colpi). Per il tandem di testa ben 4 lunghezze di margine sullo statunitense Rickie Fowler, seguito ad un colpo dai connazionali Akshay Bathia e Nick Hardy, e dallo scozzese Robert Macintyre. Quest’ultimo è tra i migliori di giornata grazie ad un superbo -6 che gli consente di recuperare 31 posizioni. Al settimo posto con il punteggio di -7 spazio agli americani Kurt Kitayama, Lucas Glover e Scottie Scheffler. Il numero uno dell’Official World Golf Ranking piazza il round da campione strappando un importante -6 che ribalta il suo weekend trasformandolo da anonimo ad intrigante.

Sul percorso par 70 del Colonial Country Club di Fort Worth (Texas, Stati Uniti d’America) completano la top ten in decima posizione con lo score di -6 l’australiano Karl Vilips, il giapponese Ryo Hisatsune, l’inglese Tommy Fleetwood, l’argentino Emiliano Grillo e gli statunitensi John Pak, Bud Cauley, J.J. Spaun e Lucas Glover. Classifica dunque cortissima alle spalle dei due leader, che non potranno marcarsi esclusivamente nell’ultima e decisiva tornata in quanto il rientro di almeno uno degli inseguitori è ampiamente pronosticabile.

Domani spazio al quarto giro del Charles Schwab Challenge 2025 che decreterà il successore di Davis Riley. Il detentore del trofeo non è riuscito a superare il cut del venerdì, lasciando ogni speranza di bis. Situazione ancora incerta nonostante la leaderboard possa suggerire il perdurare del testa a testa tra Schmid e Griffin che si protrae ormai dalle prime battute della kermesse. Staremo a vedere.