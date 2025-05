Golf, giornata interlocutoria al Memorial Tournament. Griffin tiene la vetta insieme a Taylor

Seconda giornata interlocutoria al Memorial Tournament, Signature Event che mette in palio 20 milioni di dollari e 700 punti FedEx. Il capolista dopo 18 buche Ben Griffin ha girato in stretto par nel secondo giro e si è fatto raggiungere dal canadese Nick Taylor (-4 di giornata) in vetta alla classifica a -7.

Si avvicina tuttavia furtivo anche il defending champion Scottie Scheffler. Il n.1 del mondo, dopo un giovedì in 70 colpi, ha ripetuto pedissequamente lo stesso copione aggiungendo altri 2 colpi sotto par al suo ruolino di marcia. Risultati? -4 sul totale e 4ª piazza in solitaria dietro ad Akshay Bhatia (fermo a -5) dopo 36 buche.

A dimostrazione della complessità del campo e della preparazione impeccabile da parte dei green keeper, solamente 11 giocatori dei 72 al via questa settimana sono riusciti a chiudere le prime due giornate sotto par. Tra questi anche Collin Morikawa, ieri secondo da solo dietro a Griffin e oggi scivolato in T8 a + 2 dopo un brutto giro in +3, Jordan Spieth, che si è migliorato di 2 colpi e si trova attualmente al 5º posto insieme a Shane Lowry e Sam Burns a -3. Buona anche la prestazione di Xander Schauffele che ritrova, finalmente, un giro come gli si addice su un campo non semplicissimo. Il vincitore del PGA Championship e dello U.S. Open 2024 si getta nel week end partendo da hn buon -3 totale.

Da annotare lo straordinario giro dell’inglese Justin Rose. Dopo un pessimo giro iniziale in +6, Rose ha schiantato un -6 composto da 2 bogey, 1 eagle e 6 birdie, che lo hanno riportato in gara. Attualmente il classe ‘80 nativo di Johannesburg si trova in par in T12. Ha recuperato un colpo anche lo svedese Ludvig Aberg che da +2 passa a +1. Ha cercato di rifarsi anche Justin Thomas, finito dopo le prime buche nelle ultime posizioni grazie ad uno score di +8. Oggi, tuttavia, il texano è riuscito a cambiare approccio e a portare in club house un solido -3 che gli vale la T50 a +5 sul totale.