Golf, Ferguson da solo in vetta in Belgio. Bene Migliozzi

Giornata che profuma già di moving day al Rinkven International Golf Club di Anversa dove si sta giocando il Belgian Open, torneo che mette in palio 2,75 milioni di dollari e 3.500 punti FedEx.

Dei 3 al comando dopo 18 buche e rimasto, nella parte alta della classifica, solo l’olandese Joost Luiten, che grazie ad un -1 odierno ha mantenuto la 3ª piazza a -7 sul totale con diversi altri giocatori tra cui John Parry. Tuttavia, nel venerdì di gara, la scena se l’è presa lo scozzese Ewen Ferguson, reduce da un giro in -7 che, sommato al -4 di ieri, dice -11 e primo posto con un margine di 3 colpi sul britannico Marco Penge, fermo a -8, rientrato subito molto in forma dopo la comparsata al PGA Championship della scorsa settimana.

Lo spagnolo Angel Ayora e il canadese Aaron Cockerill, primi insieme a Luiten dopo R1, si trovano appaiati insieme a -4 dopo una giornata di alti e bassi. I due golfisti sono in T15 insieme, tra gli altri, all’austriaco Bernd Wiesberger e all’inglese Andy Sullivan.

Migliore tra i tanti italiani in campo fin qui Guido Migliozzi. Il vicentino ha guadagnato diverse posizioni grazie al -2 odierno che lo catapulta a -5 sul totale in T9 con il sudafricano Thriston Lawrence. Ottimo però, anche il torneo di Andrea Pavan e Gregorio De Leo che si portano in T21 a -3 insieme a Francesco Molinari e Francesco Laporta.

Appena dietro Matteo Manassero, in T37 a -2. Il taglio, posto a -1, ha tenuto fuori giocatori come Dylan frittelli, Calum Hill e Jayden Schaper.