Golf, Ben Griffin trionfa al Charles Schwab Challenge. Ottimi piazzamenti per Fleetwood e Fowler

Il Charles Schwab Challenge si è chiuso con una giornata non priva di colpi di scena. Ad avere la meglio, sulla lunghezza di 72 buche, è stato, alla fine, Ben Griffin, statunitense classe ‘96. Un giro tutt’altro che perfetto il suo (ha chiuso la domenica in +1) che, tuttavia, gli ha permesso di agganciare la vetta della classifica a -12 sul totale.

Ad appena un colpo il tedesco Matti Schmid, anche lui non troppo lucido nell’ultima giornata (+2 per un totale di -11). 3ª piazza in solitaria, invece, per uno dei protagonisti dell’ultima Fall Season del PGa Tour, Bud Cauley. L’americano ha avuto un andamento lineare lungo tutta la settimana e alla fine è riuscito a portare in club house un ottimo piazzamento grazie a uno score finale di -9.

Ha sfiorato la top 3 dopo tanto tempo il britannico Tommy Fleetwood, in T4 a -8 insieme a Scottie Scheffler. Il -2 di domenica con 3 bogey sulle seconde 9 buche non è bastato per agguantare quello che all’inglese manca ormai da tempo. Per il n.1 al mondo, invece, altra prestazione da fuoriclasse. Dopo aver vinto The CJ Cup Byron Nelson e il PGA Championship, Scheffler ha agguantato un altro piazzamento di lusso e ha consolidato sempre di più la sua posizione dominante sul circuito americano.

Bene anche lo scozzese Robert MacIntyre che si riaffaccia nelle posizioni alte di classifica con un buon -7. Anche “Bob” ha chiuso la domenica con un score sopra par, totalmente in linea con l’andamento generale del field. Top 20 per Rickie Fowler che, nonostante l’annata non sia delle migliori, qui sui fairway del Colonial Country Club in Texas è riuscito a strappare un T16 a -5 con un ultimo giro in +4.

Adesso il PGA Tour volerà in Ohio, a Dublin, per il The Memorial Tournament, Signature Event che si giocherà sui fairway del Muifield Village Gol Club e dove a difendere il titolo sarà, dal 29 maggio al 1 giugno, Scottie Scheffler.