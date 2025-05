Golf, Austrian Open alle porte: saranno quattro gli azzurri al via

Dopo la vittoria al playoff del norvegese Kristoffer Reitan sui fairway del Rinkven International Golf Club di Anversa, Belgio, il DP World Tour si sposta, questa settimana, dall’altra parte dell’Europa per l’Austrian Open, torneo che viene giocato, a fasi alterne, dal 1990, anno della sua fondazione.

Sul percorso del Gut Altentann Golf Club, a Salisburgo, si affronteranno alcuni dei migliori golfisti del circuito europeo. Tra questi, tuttavia, non sarà presente il defending champion John Catlin, ultimo vincitore nel 2021 dell’evento mitteleuropeo.

A contendersi il montepremi da 2,75 milioni di dollari e i 3.500 punti Race to Dubai ci saranno sicuramente lo spagnolo Eugenio Chacarra, vincitore dell’Hero Indian Open (primo titolo in carriera raggiunto proprio quest’anno), il cinese Hatong Li, campione al Qatar Master e con altri buoni piazzamenti lungo tutto il corso del 2025 fin qui, il nipponico Keita Nakajima, leggermente fermatosi dopo i 2 secondi posti ottenuti in India e a Singapore.

Al via anche lo scozzese Calum Hill, campione al Joburg Open in Sudafrica, ma nessun piazzamento degno di nota negli ultimi 7 tornei, e il norvegese Kristoffer Reitan che, oltre al recente successo in Belgio, ha all’attivo in stagione un 2° posto all’Hainan Classic, un 14° posto al Qatar Master, una 33ma piazza al Turkish Open ed un 31° posto in India.

Da tenere d’occhio, però, anche Darius Van Driel, olandese classe ’89, arrivato secondo la scorsa settimana dopo essersi giocato i playoff insieme allo scozzese Ewen Ferguson, quest’ultimo assente in Austria dal 29 maggio al 1° giugno.

Tra gli azzurri scenderanno in campo, invece, ci saranno Francesco Laporta, che ha sfiorato la top 10 ad Anversa, Andrea Pavan, riuscito a conquistarsi un pass per lo U.S. Open durante le qualifiche giocate al Walton Heath Golf Club (sarà la sua seconda presenza dopo l’edizione del 2014), Edoardo Molinari, anche lui presente al 3° Major in programma, e Gregorio De Leo.

Tra i past champions qui in Austria si segnalano il finlandese Mikko Korhonen, il sudafricano Dylan Frittelli, il cinese Ashun Wu, l’olandese Joost Luiten e il giocatore di casa Bernd Wiesberger.