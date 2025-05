Golf, arriva il Charles Schwab Challenge. Occhi puntati su Scheffler e English

Chiuso il PGA Championship, vinto magistralmente da Scottie Scheffler con 5 colpi di vantaggio sul terzetto composto da Harris English, Bryson DeChambeau e Davis Riley, il PGA Tour si ripresenta ai blocchi di partenza questa settimana, dal 22 al 25 maggio, per il Charles Schwab Challenge, torneo fondato nel 1946 e legato al nome di Ben Hogan, cittadino di Forth Worth, Texas, dove l’evento ha sede sin dalle sue origini.

I 120 partecipanti competeranno per un montepremi di 9,5 milioni di dollari e 500 punti FedEx. A difendere il titolo sarà, tra l’altro, Davis Riley, dimostratosi particolarmente in forma nell’ultima settimana sui fairway del Quail Hollow Club. Lo statunitense, 2 vittorie sul tour (qui nel 2024 e allo Zurich Classic of New Orleans nel 2023 in coppia con Nick Hardy), sarà insidiato da un field stellare. Il n.1 al mondo non ha mai vinto sui green del Colonial Country Club avendo all’attivo 2 secondi posti (nel ’22 e nel ’24).

L’argentino Emiliano Grillo è alla ricerca del 2° titolo dopo l’exploit del 2023 anche se in stagione il classe ’92 ha racimolato “solamente” un T18 al Valero Texas Open.

Presente, ovviamente, anche Harris English. L’americano, vincitore del Farmers Insurance Open a gennaio, sta inanellando una serie di ottimi risultati in stagione: un 18esimo posto al Texas Children’s Houston Open, un T12 al Masters, un 11esimo al Truist Championship e la seconda piazza della scorsa settimana.

Insieme a lui ci saranno, inoltre, Jordan Spieth (top 10 in 7 presenze su 8 qui al Charles Schwab Challenge e vincitore nel 2016), Hideki Matsuyama, fuori dal taglio al PGA Championship e pronto a rifarsi, Si Woo Kim, ormai di casa in Texas (si allena fuori Dallas spesso con Scheffler) e in forma smagliante dopo l’hole in one alla 6 venerdì scorso.

Tra i past winner scenderanno sul tee della 1 questa settimana anche Daniel Berger, Kevin Kisner e Chris Kirk. Nessuna presenza italiana, visti i criteri molto stringenti per qualificarsi al Charles Schwab Challenge. Francesco Molinari e Matteo Manassero hanno deciso, per non perdere il ritmo gara, di presenziare sul Dp World Tour al Belgian Open.