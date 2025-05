Golf: ancora duo tedesco davanti all’Austrian Open. Scende Edoardo Molinari

Conclusione anche per quel che concerne il secondo giro all’Austrian Open 2025, noto in maniera allungata come Austrian Alpine Open presented by SalzburgerLand. Al comando, in quel di Salisburgo, resta il tedesco Marcel Schneider, con un -4 di giornata che vale il -11. Stesso score odierno anche per il connazionale Nicolai von Dellingshausen, che rimane a -9. Questo vuol dire che, al pari di ieri, è ancora doppietta tedesca, stavolta però senza intrusi.

Risale di forza l’inglese Callum Tarren, che con il -7 di oggi (largamente migliori 18 buche odierne) va a prendersi la terza posizione a -8 davanti al neozelandese Daniel Hillier e al sudafricano Jayden Schaper, i quali confermano, con il loro -7 complessivo, tutte le buone premesse già viste nelle 18 buche iniziali.

Mix di nomi vecchi e nuovi, invece, per il gruppo dei sesti, che comprende l’americano Brandon Wu, l’australiano Daniel Gale, l’inglese Andy Sullivan, lo scozzese Calum Hill e lo spagnolo Eugenio Chacarra. Per tutti loro score di -6 (e per Chacarra chance di salire ancora nella Race to Dubai, un discorso che lo accomuna, in fatto di posizioni tra le prime 20, a Schneider e Hillier).

In casa Italia, Edoardo Molinari, che era quarto dopo la prima giornata, scende al 21° posto dopo aver girato pari con il par, il che lo lascia a -4 in assoluto. A passare il taglio è anche Francesco Laporta, il quale compie un vero e proprio miracolo all’ultima buca (per lui la 9, essendo partito dalla 10): un eagle su un par 5 che lo manda a -4 in questo venerdì e a -2 in totale, nel gruppo al 41° posto. Resta invece fuori di un nulla Andrea Pavan, 67° pari con il par: non basta il -1 odierno. 142° a +8 (+2 oggi) Gregorio De Leo.