Gli Internazionali d’Italia avranno il Centrale coperto. L’annuncio del presidente di Sport e Salute

La problematica pioggia non ha inciso più di tanto nel corso delle giornate degli Internazionali d’Italia. Solo tre giorni fa lo schedule ha visto dei ritardi per la perturbazione sulla Città Eterna, ma è chiaro che la necessità di un impianto coperto ci sia anche per l’importanza del torneo del Foro Italico.

Il progetto della copertura del Centrale, a questo proposito, è stata avviata. Una conferma è arrivata dalle parole del presidente Sport e Salute, Marco Mezzaroma. Il massimo dirigente ha annunciato per l’appunto la creazione del tetto, oltre che modifiche strutturale all’impianto principale.

Il riferimento è a uno stadio che possa contare su più di 10.000 posti a sedere. “È previsto un investimento di circa 60 milioni da parte di Sport e Salute, con l’impianto che lavorerà 150 giorni all’anno per ricavi non solo dal tennis di 22 milioni annui“. L’inizio dei lavori è previsto dopo l’edizione 2026, dunque dopo il mese di maggio: “La fine dei lavori è prevista nel 2027“, ha rivelato Mezzaroma.

Bisognerà quindi pazientare, ma già rispetto a quanto fatto per quest’edizione c’è un chiaro segnale di modernizzazione e di ampliamento degli spazi. La crescita della domanda “tennis” nel nostro Paese è un dato di fatto e c’è quindi la necessità di garantire un’offerta adeguata.