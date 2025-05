Giuseppe Martinelli: “Avrei fermato subito Del Toro. San Pellegrino occasione per isolare Roglic”

Giuseppe Martinelli è intervenuto durante il Processo alla Tappa su Rai 2, al termine della cronometro del Giro d’Italia, soffermandosi su quanto successo nella tappa dello sterrato andata in scena domenica e caratterizzata dall’azione di Isaac Del Toro, che ha guadagnato più di un minuto nei confronti del compagno di squadra Juan Ayuso, designato capitano della UAE Emirates-XRG: “Avevo detto subito che Del Toro poteva lavorare per guadagnare più tempo su Roglic. Oggi ho visto la crono e le cose sono tornate un po’ al loro posto“.

L’ex direttore sportivo, che ha guidato sei atleti alla vittoria di ben sei Giri d’Italia nel corso della sua brillante carriera in ammiraglia, ha poi proseguito: “Secondo me volevano vincere la tappa con Del Toro a Siena e mettere Ayuso nelle condizioni di guadagnare terreno su Roglic. Appena si è mosso Del Toro, quando Roglic è andato in terra, io lo avrei fermato, ma subito. Se invece non lo fermi subito allora lo devi lasciare andare“.

Giuseppe Martinelli ha poi concluso disegnando un possibile scenario tattico per le prossime frazioni, già a partire da quella appenninica di domani che proporrà il San Pellegrino a metà percorso e poi delle interessanti salite nel finale: “Tre settimane sono tante, la terza è durissima ma non devono lasciare perdere le varie occasioni. Domani il San Pellegrino è duro, è lontano dall’arrivo e magari isolare Roglic non sarebbe male o quantomeno metterlo nelle condizioni di fare lavorare la squadra“.