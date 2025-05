Giulio Pellizzari: “Mi manca un po’ di esplosività. Mi avevano chiesto di risparmiare, vediamo dove si arriva”

Giulio Pellizzari ha recuperato undici posizioni in due giorni e si è issato al settimo posto nella classifica generale del Giro d’Italia 2025: ieri aveva attaccato sulla salita conclusiva, oggi si è ben comportato tra Mortirolo e Le Motte confermando tutto il suo promettente talento da capitano della Red Bull-BORA-hansgrohe dopo il ritiro di Primoz Roglic.

Giulio Pellizzari ha fatto un punto della situazione ai microfoni della Rai: “Oggi è stata una tappa dura, il Mortirolo forse era un po’ lontano dall’arrivo, Carapaz ha attaccato. Siamo rientrati in discesa, eravamo un gruppone. Del Toro ha attaccato e quell’esplosività mi manca un pochino, ma sono contento“.

La promessa del ciclismo tricolore ha supportato il capitano Primoz Roglic nelle prime due settimane, perdendo un po’ di tempo che lo sta condizionando in classifica: “La cronometro di Lucca non l’ho fatta tutta, la squadra mi ha detto di risparmiare energie per la terza settimana ed è giusto perché se l’avessi fatta a tutta magari il giorno dopo sarei rimasto su una gamba sola“.

Il 21enne ha palesato poi un po’ di ottimismo e ha rivolto un pensiero al suo ex capitano: “Continuiamo così e vediamo dove possiamo arrivare. Sono contento di essere stato con Roglic due settimane, ci mancherà in questi cinque giorni. Non ho rimpianti“.