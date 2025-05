Giulio Ciccone: “Del Toro il più in forma, Tiberi è molto costante. Mi sento in corsa per il podio”

Alla vigilia era accreditato come una delle concrete possibilità in casa Italia di poter lottare per la conquista di uno dei gradini del podio dell’edizione numero 108 della Corsa Rosa. Giulio Ciccone, dopo tredici tappe, ha mantenuto le attese, occupa la settima posizione in classifica a 2’20’’ dal leader Isaac Del Toro della UAE Team Emirates-XRG ed è ad 1’02’’ dalla terza posizione di Antonio Tiberi della Bahain-Victorious.

La puntata odierna del Processo alla tappa, trasmissione in onda su Rai 2, ha proposto un’interessante intervista al corridore della Lidl Trek: “Sono in ottima condizione, arrivo da una stagione molto buona. Sono contento di essere ancora nelle prime posizioni della classifica generale dopo due cronometro, una delle quali molto lunga.

Mi sento molto bene in salita. Devo precisare però che non ne abbiamo affrontate molte fino ad ora. Non ci siamo ancora cimentati con un’ascesa in grado di fare vera selezione o misurati in un testa a testa per vedere chi sta meglio. Non mi tiro indietro e non vedo l’ora di vedere come va.

Ci sono quattro tappe di montagna nell’ultima settimana. Non vorrei sceglierne una in particolare, se proprio devo dico che la frazione che mi piace di più è quella del Sestriere. Sono ad un minuto dalla zona podio e sogno di poter conquistare una delle prime tre posizioni.

Non mi meraviglia la strategia della UAE Team Emirates-XRG, sono andati con due uomini di punta anche con Pogacar al Tour. Da vicino Del Toro al momento è il più brillante, si vede da come pedala. Roglic vanta grande esperienza, per ora non ha ancora dimostrato tanto, credo che lo vedremo al massimo nella terza settimana.

Tiberi è molto costante, le tappe a cronometro sono state a suo favore, fin qui ha disputato un Giro super e se la può giocare. Carapaz sta arrivando, mi ha sorpreso Egan Bernal, le salite però devono ancora iniziare. Il favorito, per quanto visto fino ad ora, è Isaac Del Toro”.