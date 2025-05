Giulio Ciccone ci prova a Tagliacozzo: dove può andare con questa gamba?

Era il più atteso, tantissimi tifosi sulle strade di casa in Abruzzo: Giulio Ciccone ha dimostrato di essere al top della condizione nel primo arrivo in salita del Giro d’Italia. L’uomo di classifica della Lidl-Trek ha chiuso infatti al quinto posto la tappa numero sette della Corsa Rosa in vetta a Tagliacozzo, risultando il migliore degli atleti del Bel Paese.

È stato addirittura l’abruzzese il primo a provarci, con un paio di allunghi rintuzzati dalla Ineos Grenadiers a circa due chilometri dal traguardo. Sull’attacco conclusivo di Juan Ayuso c’è stato davvero poco da fare: in ogni caso solo 4” persi e la convinzione di poter tenere il passo dei big negli arrivi in salita.

Un Ciccone così dove può arrivare? L’azzurro non si era posto limiti, ma neanche obiettivi alla vigilia della partenza dall’Albania. Partire con ambizioni di classifica forse sarebbe stato troppo pressante a livello mentale, ma vista la situazione dopo la prima settimana non si può che pensare ad un piazzamento di lusso verso Roma.

La Lidl-Trek sembra veramente ottima nel supportare il suo capitano: addirittura oggi Mads Pedersen in Maglia Rosa si è messo al servizio di Ciccone, ricambiando ciò che l’abruzzese aveva fatto nei primi giorni di gara. Strepitoso poi il ceco Mathias Vacek, rimasto davanti praticamente fino all’ultimo chilometro.