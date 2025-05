Giro d’Italia 2025, Damiano Caruso: “Lunedì torno a casa felice, questo quinto posto mi inorgoglisce”

La ventesima tappa del Giro d’Italia 2025 non ha deluso le aspettative ed è stata decisiva per la vittoria finale. La frazione è stata conquistata da Christopher Harper (Team Jayco AlUla) ma è stato il Colle delle Finestre a determinare la classifica finale. Simon Yates (Team Visma Lease a Bike) ha staccato Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) e la maglia rosa di Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG), scollinando con un vantaggio utile per ribaltare il Giro.

Il britannico è stato poi aiutato dal compagno di squadra Wout Van Aert, concludendo la tappa al terzo posto e vincendo la Corsa Rosa numero 108. Arriva con circa 5 minuti di ritardo da Yates il gruppo maglia rosa, ricompattato dopo la scalata del Colle delle Finestre. La classifica finale vede Isaac Del Toro in seconda posizione a 3’56”, seguito da Richard Carapaz a 4’43”. Quarto il canadese Derek Gee (Israel-Premier Tech) a 6’23”.

Completa la top 5 un fantastico Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) che, a quasi 38 anni, ottiene la quinta piazza finale a 7’32” dalla maglia rosa. Il ragusano ha nuovamente dimostrato le sue qualità ed ottiene con merito il terzo piazzamento in carriera nei primi cinque posti della generale (secondo nel 2021 e quarto nel 2023).

L’azzurro, ha dichiarato a CyclingTime: “Sono pienamente soddisfatto, alla vigilia non avrei mai pensato né di fare classifica né di lottare per la top 5. Lunedì vado a casa veramente felice perché è un piazzamento importante data la mia età ed il ruolo che avevo, tutto ciò mi gratifica parecchio. Nel momento più difficile, sul Colle delle Finestre, ho più volte visto il messaggio che recita “non mollare” scritto sulla mia bici ed ho continuato a lottare”.