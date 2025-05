Giro d’Italia 2025, Casper Van Uden: “Lavoro di squadra straordinario, sprint preparato benissimo”

Casper Van Uden ha vinto la quarta tappa del Giro d’Italia 2025, la prima andata in scena nel Bel Paese. Il corridore in forza al Team Picnic PostNL ha fatto sua la frazione di 189 km con partenza da Alberobello ed arrivo a Lecce, capitalizzando il grande lavoro della sua squadra beffando tutti principali protagonisti della Corsa Rosa.

Si tratta del primo successo in un Grande Giro per il nativo di Schiedam che, nello specifico, si è dimostrato estremamente intelligente, sfruttando la mancata compattezza dei treni dei favoriti selezionando l’attimo perfetto per lanciare lo sprint, piazzandosi poi davanti ai connazionali Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike) e Mikael Zijlaard (Tudor-Pro Cycling Team). Quarto posto per la maglia rosa Mads Pedersen (Lidl-Trek), il quale ha provato l’allungo spostandosi sul versante destro del gruppo, non riuscendo però nel suo obiettivo. Si tratta del primo successo in un Grande Giro per il nativo di Schiedam.

Letteralmente pazzo di gioia, il neerlandese ha commentato a caldo la sua impresa a fine gara: “È stato bello e divertente, tutti sono stai attorno a me – ha detto Van Uden ai microfoni di Eurosport – Oggi speravamo di fare meglio possibile, lo sprint è stato preparato veramente bene. Tutta la stagione che ci alleniamo per questo, sapevo che dovevo seguire soltanto Bram Welten: tutti hanno fatto un lavoro eccezionale per me. Non ho vinto da solo, l’abbiamo fatto con un’intera squadra, tutti i ragazzi qui e anche tutto il personale della sede centrale”.

E riguardo al futuro, il ciclista non ha voluto fare alcuna previsione, preferendo l’adrenalina del momento: “Non conosco il futuro, sono felice di aver vinto oggi. Il futuro è adesso“.