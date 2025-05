Giro d’Italia, Antonio Tiberi: “Andata come previsto. Nervosismo? C’è sempre, è normale”

Antonio Tiberi ha corso con grandissima personalità l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2025, rispondendo all’affondo del messicano Isaac Del Toro sulla salita di Pietra di Bismantova. Il laziale ha tenuto bene la ruota della maglia rosa, mentre lo spagnolo Juan Ayuso ha faticato nel mantenere quel ritmo pur riuscendo a restare con gli altri big. Il capitano della Bahrain-Victorious ha così conservato il terzo posto in classifica generale, con un distacco di 1’07” da Del Toro e di 36” da Ayuso.

Il 23enne si conferma pianamente in lotta per salire sul podio finale a Roma, la condizione fisica sembra essere in crescendo e la solidità delle sue prestazioni fa ben sperare in vista della seconda parte della Corsa Rosa. Il corridore italiano sarà chiamato a esprimersi al meglio anche sulle grandi montagne, che nel corso della terza settimana decideranno le sorti di questa edizione del Giro d’Italia: l’auspicio è che sappia tenere il passo di Del Toro, Ayuso, Primoz Roglic e degli altri big.

Antonio Tiberi ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “È andata come avevamo previsto, volevamo mettere qualche uomo in fuga perché ci sarebbe stata battaglia e ci siamo riusciti con Pello Bilbao, che ha resistito fino all’ultima salita. Noi di classifica abbiamo resistito bene dietro. C’era nervosismo in gruppo? Ogni volta che si avvicina l’arrivo c’è sempre un po’ di nervosismo, quindi è normale“.