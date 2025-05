Giro d’Italia 2025, Wout Van Aert: “È stato un finale bellissimo, Mads oggi era più forte di me”

Si è appena conclusa la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2025 con un appassionante arrivo sul Monte Berico. La volata, in salita con pendenze massime del 12%, è stata conquistata da Mads Pedersen (Lidl-Trek) che, partito in anticipo, è riuscito a tenere alto il ritmo ottenendo così la quarta vittoria nella Corsa Rosa numero 108. Il danese ha preceduto Wout Van Aert (Team Visma Lease a Bike) che fino all’ultimo metro ha cercato il sorpasso sulla maglia ciclamino.

Terza posizione per la maglia rosa Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) che porta a 38 secondi il suo vantaggio dal compagno di squadra Juan Ayuso, 15esimo al traguardo. Sesto invece Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) che è apparso totalmente in controllo nonostante le pendenze finali. Subito dietro lo sloveno, Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), che si è difeso su un arrivo non adatto alle sue caratteristiche.

La furiosa lotta negli ultimi metri tra Pedersen e Van Aert è stata così conquistata faticosamente dal danese con il belga che non è riuscito a rimontare sulla maglia ciclamino. Il vincitore della tappa di Siena ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport: “È stato un finale bellissimo, forse il più bello fin qui al Giro. Mads è stato più forte di me oggi. Ho solo un rimpianto perché oggi andavo fortissimo e mi sentivo in grande condizione”.

“Ho perso molte energie a circa 15 chilometri dal traguardo, mi sono ritrovato in fondo al gruppo ed ho speso molto per risalire, forse ho pagato questo sforzo all’arrivo. Ho perso per pochi centimetri ma a questo livello si paga tutto. Inizialmente ho risposto bene quando Mads si è affiancato ma poi è andato più forte, oggi era imbattibile”, ha poi concluso il corridore del Team Visma.