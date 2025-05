Giro d’Italia 2025: tutti i corridori ritirati. In 13 hanno abbandonato nelle prime 9 tappe

Al via del Giro d’Italia 2025 c’erano 23 squadre, ciascuna composta da 8 corridori: il numero di ciclisti in gruppo alla partenza, dunque, era di 184. Non tutti riusciranno a completare le tre settimane di gara e si registreranno dei ritiri.

Al termine delle prime 9 tappe, ad esempio, i ciclisti che sono arrivati ad osservare il secondo giorno di riposo è sceso a 171: sono dunque 13 i ritiri registrati. Tra questi, 11 riguardano corridori stranieri e soltanto 2 sono concernenti ciclisti italiani.

ELENCO RITIRATI GIRO D’ITALIA 2025

Geoffrey Bouchard (Decathlon AG2R La Mondiale) – 1a tappa

Mikel Landa (Soudal Quick-Step) – 1a tappa

Nickolas Zukowsky (Q36.5 Pro Cycling) – 4a tappa

Søren Kragh Andersen (Lidl-Trek) – 5a tappa

Alessandro Pinarello (VF Group Bardiani-CSF Faizanè) – 6a tappa

Jai Hindley (Red Bull – Bora – hansgrohe) – 6a tappa

Juri Hollman (Alpecin-Deceuninck) – 6a tappa

Dion Smith (Intermarché-Wanty) – 6a tappa

Jan Hirt (Israel-Premier Tech) – 7a tappa

Michel Ries (Arkéa-B&B Hotels) – 7a tappa

Bram Welten (Team Picnic PostNL) – 7a tappa

Koen Bouwman (Team Jayco AlUla) – 9a tappa

Andrea Pasqualon (Bahrain-Victorious) – 9a tappa