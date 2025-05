Giro d’Italia 2025, tre corridori a rischio espulsione. Regolamento sempre più severo

Attenzione ai cartellini. Tre tappe del Giro d’Italia 2025 sono andate in archivio. Un primo assaggio c’è stato in terra albanese e domani si tornerà in Italia per la quarta frazione da Alberobello (Pietramadre) a Lecce di 189 km. La classifica generale vede il danese Mads Pedersen guidare le fila, davanti allo sloveno Primoz Roglic distanziato di 9″, ma al di là delle graduatorie di questa Corsa Rosa, un altro elenco andrà osservato con attenzione.

Ci si riferisce a chi riceverà cartellini gialli nel corso del Giro d’Italia. Attualmente sono tre i corridori a essere stati sanzionati in questa maniera, ovvero Francesco Busatto, Martin Marcellusi e Darren Rafferty. Un modo di penalizzare dal sapor di rivoluzione, espressamente voluto dall’UCI, entrato in vigore da quest’anno. L’edizione 2025 della Corsa Rosa è la prima tra i grandi giri ad avere queste nuove regole.

Che cosa succede se i corridori citati riceveranno il secondo cartellino giallo? In questo caso ci sarà l’esclusione dal Giro e una sospensione di sette giorni dall’attività. La norma vale per tutte le corse di un giorno e per tutte quelle a tappa. E in caso di più cartellini?

Se si dovessero accumulare tre cartellini nell’arco di un mese, allora i giorni di stop diventerebbero 14; per sei cartellini in un anno, la sospensione raggiungerebbe il mese e scatterebbe sempre dall’ultima sanzione ricevuta. Si parla di cartellini virtuali, non mostrati in gara. Giusto fare una precisazione nella definizione, in quanto in questo caso non si sta parlando di ammonizione, volendo quindi differenziare rispetto all’uso comune del termine nel calcio. I cartellini gialli possono punire anche i direttori sportivi e altri membri della squadra. Certo, il nodo cruciale sono le motivazioni.

Nel caso di Busatto, gli è stata contestata una gomitata e una doppia testa nell’arrivo in volata della prima tappa, mentre ieri Marcellusi ha ricevuto tale sanzione per una spallata allo sprint e Rafferty per aver lanciato con violenza una borraccia, che è ritornata nella carreggiata. A questo punto, bisognerà prestare attenzione anche all’elenco dei “cattivi”.