Giro d’Italia 2025, terza tappa: tutte le classifiche e le maglie. Pedersen leader a punti, Fortunato miglior scalatore

La terza tappa del Giro d’Italia 2024 ha regalato spettacolo in Albania. La frazione con partenza e arrivo a Valona si è risolta con una volata di gruppo dominata da Mads Pedersen. Il danese della Lidl Trek non ha tradito la fiducia della squadra e ha onorato il grandissimo lavoro dei propri compagni, imponendosi di forza nell’ultima giornata in terra balcanica prima del ritorno nel Bel Paese dove la Corsa Rosa ripartirà martedì 13 maggio.

Mads Pedersen ha indossato la maglia rosa di leader della classifica generale, sfilandola dalle spalle dello sloveno Primoz Roglic che lo aveva sopravanzato per un secondo dopo la cronometro di Tirana. Il danese è in testa anche alla classifica a punti. Il miglior giovane è il ceco Mathias Vacek. La maglia azzurra di miglior scalatore sarà sulle spalle di Lorenzo Fortunato. Di seguito le classifiche individuali del Giro d’Italia 2025: generale, a punti, scalatori, giovani.

CLASSIFICHE GIRO D’ITALIA 2025 (dopo la terza tappa)

CLASSIFICA GENERALE

1 2 ▲1 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 20 20″ 7:42:10

2 1 ▼1 ROGLIČ Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 0:09

3 3 – VACEK Mathias Lidl – Trek 0:14

4 4 – MCNULTY Brandon UAE Team Emirates – XRG 0:21

5 5 – AYUSO Juan UAE Team Emirates – XRG 0:25

6 6 – DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG 0:26

7 7 – POOLE Max Team Picnic PostNL 0:33

8 8 – TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 0:34

9 9 – STORER Michael Tudor Pro Cycling Team 0:36

10 10 – PELLIZZARI Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 0:40

11 12 ▲1 KELDERMAN Wilco Team Visma | Lease a Bike 0:41

12 13 ▲1 YATES Simon Team Visma | Lease a Bike 0:42

13 14 ▲1 YATES Adam UAE Team Emirates – XRG 0:45

14 15 ▲1 CARAPAZ Richard EF Education – EasyPost 0:46

15 16 ▲1 HINDLEY Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 0:48

16 17 ▲1 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious ,,

17 18 ▲1 PIGANZOLI Davide Team Polti VisitMalta 0:49

18 21 ▲3 AULAR Orluis Movistar Team 8″ ,,

19 19 – PIDCOCK Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 0:51

20 20 – CICCONE Giulio Lidl – Trek ,,

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)

1 1 – PEDERSEN Mads Lidl – Trek 54

2 5 ▲3 TONELLI Alessandro Team Polti VisitMalta 35

3 7 ▲4 AULAR Orluis Movistar Team 24

4 4 – TARLING Joshua INEOS Grenadiers 18

5 – STRONG Corbin Israel – Premier Tech 18

6 2 ▼4 VAN AERT Wout Team Visma | Lease a Bike 18

7 3 ▼4 TAROZZI Manuele VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 17

8 – HAMILTON Chris Team Picnic PostNL 13

9 6 ▼3 ROGLIČ Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 12

10 8 ▼2 MONIQUET Sylvain Cofidis 11

CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA AZZURRA)

1 2 ▲1 FORTUNATO Lorenzo XDS Astana Team 28

2 1 ▼1 MONIQUET Sylvain Cofidis 18

3 9 ▲6 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 12

4 5 ▲1 TONELLI Alessandro Team Polti VisitMalta 11

5 3 ▼2 CICCONE Giulio Lidl – Trek 9

6 4 ▼2 VERRE Alessandro Arkéa – B&B Hotels 8

7 – HAMILTON Chris Team Picnic PostNL 6

8 6 ▼2 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 4

9 7 ▼2 VACEK Mathias Lidl – Trek 4

10 8 ▼2 TAROZZI Manuele VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 4

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

1 1 – VACEK Mathias Lidl – Trek 7:42:24

2 2 – AYUSO Juan UAE Team Emirates – XRG 0:11

3 3 – DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG 0:12

4 4 – POOLE Max Team Picnic PostNL 0:19

5 5 – TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 0:20

6 6 – PELLIZZARI Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 0:26

7 7 – PIGANZOLI Davide Team Polti VisitMalta 0:35

8 9 ▲1 ENGELHARDT Felix Team Jayco AlUla 1:11

9 11 ▲2 FRIGO Marco Israel – Premier Tech 2:08

10 12 ▲2 PINARELLO Alessandro VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 2:10