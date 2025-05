Giro d’Italia 2025, Tarling vince la cronometro di Tirana. Roglic guadagna su tutti, Tiberi non brilla

Cronometro breve, ma nella quale non è mancato lo spettacolo. Subito una prova contro il tempo al Giro d’Italia 2025: in Albania è andata in scena la Tirana-Tirana di 13,7 chilometri che ha visto il trionfo del britannico Joshua Tarling. Il campione d’Europa 2023, appena 21enne, agguanta il suo primo successo di tappa in un Grande Giro.

16’07” il tempo del corridore della Ineos Grenadiers, bravissimo a sfruttare le sue doti da cronoman puro nella parte finale, praticamente volata in pochissimi minuti. Fondamentale lo sprint finale: alle sue spalle infatti troviamo Primoz Roglic, staccato di solo un secondo. Lo sloveno della Red Bull – BORA – hansgrohe può essere comunque contento, sia in chiave classifica finale, ma soprattutto perché va a vestire da subito la Maglia Rosa, strappandola di pochissimo a Mads Pedersen.

In casa Italia da segnalare l’eccellente prestazione del campione europeo Edoardo Affini (Team Visma | Lease a Bike) che chiude quarto a soli 6” dalla vetta. Terzo invece è l’australiano Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG) a 3” dal vincitore.

Per la sfida in chiave classifica generale il già citato Roglic guadagna su tutti i suoi avversari. Non al top Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG), che cede 16” al rivale, ancora più distante il nostro Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), lontano 25” dallo sloveno.