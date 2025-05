Giro d’Italia 2025, tappa di oggi Valona-Valona: orari, percorso, favoriti. Fuga bidone o di nuovo Pedersen?

Va a chiudersi il weekend inaugurale del Giro d’Italia 2025. La Corsa Rosa saluta l’Albania con la terza tappa dell’edizione numero 108: partenza ed arrivo in quel di Valona. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Prima parte in falsopiano, con la strada che tende sempre a salire. Dopo una sessantina di chilometri il primo GPM di giornata: Q. Shakelles, terza categoria con 5,5 chilometri al 4% (prima parte molto dura con pendenze vicine al 10%). Discesa, ancora qualche saliscendi, per approcciare il momento decisivo della tappa: la salita di Qafa e Llogarase. È un seconda categoria: 10,7 chilometri al 7,3% (e punta del 12%), una salita vera e propria, simile a quelle alpine. Scollinamento forse troppo lontano dal traguardo: 38 chilometri tra discesa e pianura portano all’arrivo.

ALTIMETRIA

CALENDARIO TERZA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025

Domenica 11 Maggio – Valona-Valona (160 km)

Orario di partenza: 13:25

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA TERZA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD dalle 13:15 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15; Eurosport 1 dalle 13:00 alle 17:45

Rai Sport + HD dalle 13:15 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15; Eurosport 1 dalle 13:00 alle 17:45 Diretta streaming: Discovery Plus dalle 13:00 alle 17:45

Discovery Plus dalle 13:00 alle 17:45 Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

Con un percorso simile siamo praticamente a parlare di ciò che abbiamo visto nella prima tappa. Nuovamente sfida tra Mads Pedersen (Lidl-Trek) e Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike)? Il danese con un piazzamento sul podio si andrebbe a riprendere la Maglia Rosa e occhio anche al KM Red Bull per gli abbuoni. Orluis Aular (Movistar Team) e Francesco Busatto (Intermarché – Wanty) sono nuovamente gli outsider di lusso. Occhio però che potrebbe andar via la fuga con qualche corridore che potrebbe guadagnare secondi importanti in chiave classifica generale.