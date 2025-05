Giro d’Italia 2025, tappa di oggi San Michele all’Adige-Bormio: orari, percorso, favoriti. Si scalano Tonale e Mortirolo!

Giro d’Italia 2025 senza un attimo di sosta e ricco di colpi di scena: da fare attenzione anche alla diciassettesima tappa, con partenza da San Michele all’Adige ed arrivo in quel di Bormio. Andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO DICIASSETTESIMA TAPPA

Fin dalla partenza da San Michele all’Adige si sale. La prima salita da affrontare è quella del Passo del Tonale, che verrà scalato dal versante trentino di Vermiglio (15,2 km, media 6% e max 9%). Successivamente discesa verso Ponte di Legno per poi affrontare il Mortirolo, ma dal versante che viene ritenuto più facile, quello di Monno con 12,6 km e una pendenza media 7,6% (la massima è al 16%). Poi ancora discesa verso Grosio. L’ultima salita da affrontare è quella delle Motte (3 km) a 9 km dal traguardo di Bormio che sarà leggermente in salita.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA DICIASSETTESIMA TAPPA

Mercoledì 28 maggio

Diciassettesima tappa San Michele all’Adige-Bormio (155 km)

Orario di partenza: 12.50

Orario di arrivo: 17.30 circa

DOVE VEDERE LA DICIASSETTESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle ore 12.50 alle 14; su Rai 2 dalle 14. Per gli abbonati su Eurosport 1 dalle ore 12.30 alle 17.45

Diretta streaming:, SkyGo, Discovery +, Rai Play, NOW

FAVORITI

Tutto pronto per un’altra battaglia tra i big, anche se oggi non ci sono salite vicino al traguardo. La Maglia Rosa Isaac del Toro dovrà difendersi dagli assalti di Simon Yates e Richard Carapaz che sono pronti a sopravanzare il messicano. Da seguire anche Derek Gee, apparso in gran forma. In casa Italia si punta su Damiano Caruso e Giulio Pellizzari, pronti ad esaltare ancora il Bel Paese. Occhio anche alla fuga da lontano: nomi spendibili quelli di Filippo Zana e Gianmarco Garofoli.