Giro d’Italia 2025, tappa di oggi Piazzola sul Brenta-San Valentino (Brentonico): orari, percorso, favoriti. Arrivano le Alpi, Ayuso attacca Del Toro?

Inizia l’ultima settimana al Giro d’Italia 2025. Dopo il terzo giorno di riposo della Corsa Rosa oggi appuntamento con la sedicesima tappa: la Piazzola sul Brenta-San Valentino (Brentonico). Ci sono finalmente le grandi montagne, sarà spettacolo assicurato. Andiamo a scoprire la frazione odierna nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA 2025 DALLE 11.20

PERCORSO

Quasi cinquemila metri di dislivello in una giornata durissima sulle Alpi. Dopo una cinquantina di chilometri pianeggianti il primo GPM di giornata: La Fricca (13 chilometri al 4,3%). È solo l’inizio: lunga discesa e si approccia il prima categoria di Candriai (10,3 chilometri al 7.3%). Non c’è un attimo di pausa, subito dopo infatti Vigo Cavedine (9,1 chilometri al 2.7%). Si va verso il gran finale: durissimo il Santa Barbara (prima categoria di 12,8 chilometri all’8.3% e punta massima del 14%), ancor di più la vetta conclusiva verso Brentonico. Sono 17,5 chilometri, praticamente interminabile: 6,3% la pendenza media, ma va a strappi e ci sono tratti nettamente oltre il 10% e anche qui con punta al 14%.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Martedì 27 maggio – Sedicesima tappa Piazzola sul Brenta-San Valentino/Brentonico (203 km)

Orario di partenza: 11.20

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA SEDICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport dalle 10.30 alle 14; su Rai 2 dalle 14 alle 17.15. Su Eurosport 1 dalle ore 11.oo alle 17.45

Diretta streaming: , NOW, SkyGo, Discovery +, Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

I bookmakers mettono davanti a tutti la Maglia Rosa Isaac del Toro, che fino ad oggi è apparso non solo inattaccabile, ma con una pedalata superiore a tutti i rivali: sarà così anche in queste tappe durissime? Occhio anche al compagno di squadra Juan Ayuso, che fino ad ora sembra essersi nascosto. I sudamericani fanno paura: Richard Carapaz ed Egan Bernal sono in gran forma e vogliono ancora attaccare, così come Simon Yates, secondo della classifica generale. L’Italia si affida alla coppia Bahrain-Victorious formata da Damiano Caruso ed Antonio Tiberi e spera in una fuga da lontano, magari di Marco Frigo o Filippo Zana. E Primoz Roglic? Lo sloveno sarà alla partenza dopo aver ventilato l’ipotesi del ritiro.