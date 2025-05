Giro d’Italia 2025, tappa di oggi Morbegno-Cesano Maderno: orari, percorso, favoriti. Fuga o volata?

Una piccola giornata di relax (almeno sulla carta) per il Giro d’Italia 2025. In attesa del durissimo weekend che deciderà la Maglia Rosa, in scena oggi la diciottesima tappa, da Morbegno a Cesano Maderno. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Le difficoltà altimetriche sono nelle fasi iniziali: primo GPM è il Parlasco, seconda categoria di 7,6 chilometri con pendenza media del 6,2. Lo sprint intermedio di Primaluna precede il Colle Balisio, terza categoria di 4.6 km al 3,3% di pendenza media. Il traguardo volante di Galbiate precede il Ravellino, terza categoria di 9 km al 4,4% di pendenza media. È una delle ultime difficoltà, poi chilometro RedBull a Sirtori e tanta pianura fin sul traguardo.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Giovedì 29 Maggio-Diciottesima tappa Giro d’Italia 2025 Morbegno-Cesano Maderno (144 km)

Orario di partenza: 13:50

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA DICIOTTESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD dalle 13:50 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15; Eurosport 1 dalle 13:30 alle 17:45

Diretta streaming: Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

Fuga o volata? In caso di attacco da lontano un nome spendibile è sicuramente quello di Wout van Aert, sembra la tappa ideale per il belga. Altrimenti lo sprint, con i pochi velocisti rimasti. Ci sono i tre più attesi: Olav Kooij, Mads Pedersen e Kaden Groves, tutti vincitori di almeno una frazione fino ad oggi. In casa Italia per la volata ci si affida a Matteo Moschetti.