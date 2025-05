Giro d’Italia 2025, tappa di oggi Giulianova-Castelraimondo: orari, percorso, favoriti. Salite a volontà nel tappone sugli Appennini

Si apre il weekend che va a concludere la prima settimana del Giro d’Italia 2025. Oggi spazio all’ottava tappa: da Giulianova a Castelraimondo, una frazione senza un metro di pianura, dove la fuga potrebbe avere spazio. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO TAPPA DI OGGI GIRO D’ITALIA 2025

Il disegno della tappa non prevede pianura. I corridori dovranno cimentarsi con un tracciato movimentato da un mix di salite e strappi, sono 3800 i metri di dislivello da affrontare, che potrebbero creare una selezione importante e stuzzicare l’appetito dei big. L’ascesa più impegnativa di giornata, a poco più di novanta chilometri dal traguardo, è la salita di Sassotetto, prima categoria di 13,1 chilometri con pendenze che oscillano tra il 7,4 e il 14%. Successivamente i corridori affrontano Montelago, terza categoria di 5.5km al 6.9%, e Gagliole, quarta categoria di 0.8km all’8.1% che si trova a sei chilometri e mezzo dal traguardo.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Sabato 17 Maggio – Ottava tappa Giro d’Italia 2025 Giulianova-Castelraimondo (197 km)

Orario di partenza: 12:15

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE L’OTTAVA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD dalle 12:15 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15; Eurosport 1 dalle 12:00 alle 17:45

Diretta streaming: Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

Veramente difficile trovare un corridore favorito nella giornata odierna, tanti infatti quelli che proveranno ad andare all’attacco con Primoz Roglic e la sua squadra che sicuramente lasceranno spazio a chi non desterà pericoli per la Maglia Rosa. Nel caso in cui dovesse rimanere la corsa chiusa, allora i nomi da seguire sono quelli di Matthias Vacek, brillantissimo in questi giorni, Tom Pidcock e, perché no, Isaac del Toro. L’Italia spera in un attacco magari di Edoardo Zambanini, già vicinissimo alla vittoria qualche giorno fa. Attenzione a Diego Ulissi e Christian Scaroni.