Giro d’Italia 2025, tappa di oggi Ceglie Messapica-Matera: orari, percorso, favoriti. Arrivo ideale per Ayuso e Roglic

Dopo la prima volata di gruppo al Giro d’Italia 2025, spazio alla quinta frazione che probabilmente vedrà la prima battaglia tra i big. Andiamo a scoprire nel dettaglio la tappa con percorso, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 13.35

PERCORSO

La tappa è la più corta della prima settimana del Giro con i suoi 151 chilometri. Non c’è praticamente un attimo di pausa: la partenza è già ricca di saliscendi. Da Bosco delle Pianelle lunghissima discesa che porta ad un tratto pianeggiante di una cinquantina di chilometri. Poi si va verso l’unica asperità di giornata, la salita di quarta categoria di Montescaglioso, posta a 30 chilometri dal traguardo: 2,9 chilometri all’8.4%. Una rapida discesa e un lungo falsopiano porteranno i corridori a Matera, dove si deciderà la tappa. Il finale presenta uno strappo che tocca pendenze del 10%, anticipando il rettilineo finale sempre in salita.

Guarda il Giro d’Italia 2025 su DAZN. Attiva a soli 11,99 euro al mese

ALTIMETRIA

PROGRAMMA QUINTA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025

Mercoledì 14 maggio – Ceglie Messapica-Matera (151 km)

Orario di partenza: 13.35

Orario di arrivo stimato: 17.30

DOVE VEDERE LA QUINTA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 13.35 alle 14, su Rai 2 dalle ore 14 alle 17.15. Per gli abbonati su Eurosport 1 dalle ore 13.30.

Diretta streaming: DAZN, NOW, SkyGo, Discovery +

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Cambierà quasi sicuramente la Maglia Rosa: difficile che Mads Pedersen (anche se in formissima, quindi lasciamo il dubbio) riesca a tenere sugli strappi conclusivi. La fuga potrebbe essere lasciata andare sin dalla partenza, con nessuna squadra a chiudere. Sul finale però ci sarà spazio per lo scontro diretto tra i big: Juan Ayuso e Primoz Roglic sono entrambi perfetti per un strappo simile. Occhio anche a Giulio Ciccone che è ideale per un finale del genere, così come Tom Pidcock e Richard Carapaz. Proverà a difendersi invece Antonio Tiberi.