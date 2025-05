Giro d’Italia 2025, tappa di oggi Castel di Sangro-Tagliacozzo: orari, percorso, favoriti. Roglic favorito, Ciccone ambizioso

Primo confronto tra i big. Oggi appuntamento con la settima frazione del Giro d’Italia 2025: completamente in Abruzzo, Castel di Sangro – Tagliacozzo, una frazione che sicuramente sarà spettacolare visti i 3457 metri di dislivello. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 12.50

PERCORSO TAPPA DI OGGI GIRO D’ITALIA 2025

Neanche il tempo di partire e subito la salita verso Roccaraso: terza categoria di 7,4 chilometri al 6,1%. Non c’è subito discesa, prima si sale ancora verso lo strappo di La Forchetta (1,7 chilometri all’8%). Ancora salite: spazio al Monte Urano (4,5 chilometri al 9,3%), subito seguito dal Vado della Forcella (seconda categoria con 21,6 chilometri che vanno a strappi). Si va verso Ovindoli, si scende e poi l’attesa è tutta per la salita conclusiva verso Tagliacozzo: 12,6 chilometri al 5,4%. La rampa finale è durissima: 2,6 chilometri al 9,1%, con punta massima del 13%.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA SETTIMA TAPPA GIRO D’ITALIA

Venerdì 16 maggio – Settima Tappa Castel di Sangro-Tagliacozzo (168 km)

Orario di partenza: 12.50

Orario di arrivo: 17.30

DOVE VEDERE LA SETTIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle ore 12.50 alle 14, su Rai 2 dalle ore 17.15. Per gli abbonati su Eurosport 1 dalle ore 12.30 alle 17.45

Diretta streaming: NOW, SkyGo, DAZN, Discovery +

FAVORITI

Sarà scontro diretto tra i favoriti in chiave classifica generale? Primoz Roglic è il più atteso su un finale che sembra perfetto per le sue caratteristiche: può andare anche a riprendersi la Maglia Rosa. A sfidarlo ovviamente Juan Ayuso, che vuole finalmente mettersi in mostra dopo una prima settimana anonima. In casa Italia si punta tanto su Giulio Ciccone che sembra in forma e sul finale può farsi valere. Dovrà difendersi invece Antonio Tiberi sulle pendenze arcigne.