Giro d’Italia 2025, tappa di oggi Alberobello-Lecce: orari, percorso, favoriti. Finalmente tocca ai velocisti, ma occhio ai ventagli

Si riparte dopo il primo giorno di riposo e la trasferta dall’Albania al Bel Paese. Quarta tappa per il Giro d’Italia 2025: da Alberobello a Lecce, andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

L’unica salita prevista sarà quella di quarta categoria di Putignano, posta a 16 chilometri dalla partenza, ma praticamente uno strappo di un chilometro al 6%. Strada leggermente in discesa nei primi chilometri, si torna a salire solo verso il KM RedBull di Ostuni, per poi proseguire per oltre 100 chilometri completamente pianeggianti verso Lecce. L’unica insidia sarà quella del vento: occhio che si potrebbe spezzare il gruppo se dovessero arrivare delle folate laterali.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA QUARTA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2025

Martedì 13 maggio

Alberobello-Lecce (189 km)

Orario di partenza: 12.55

Orario di arrivo stimato: 17.30

DOVE VEDERE LA QUARTA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro Rai Sport HD dalle ore 13:15 alle 14; Rai 2 dalle 14 alle 17:30. Per gli abbonati su Eurosport 1 dalle ore 13.

Diretta streaming: DAZN, SkyGo, NOW, Discovery +

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Attesa per la prima vera volata di gruppo. Il favorito è nuovamente Mads Pedersen (Lidl-Trek), a caccia della terza vittoria in questo Giro, la prima in Maglia Rosa. A sfidarlo i velocisti puri come Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike), Milan Fretin (Cofidis), Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck). In casa Italia proveranno a lanciarsi nella battaglia Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) e Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team).