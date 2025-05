Giro d’Italia 2025, Simon Yates: “Oggi avevo un’ottima condizione, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni “

La sedicesima tappa del Giro d’Italia 2025 si conclude con la prima vittoria italiana nella Corsa Rosa numero 108. Al termine di una frazione appassionante, partita da Piazzola sul Brenta e conclusa a San Valentino dopo 203 chilometri, è stato il duo della XDS Astana Team a trionfare, con Christian Scaroni che ha anticipato la maglia azzurra di Lorenzo Fortunato.

Terzo un fantastico Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) che, agevolato dal ritiro del suo capitano Primoz Roglic, ha avuto carta bianca attaccando sull’ultima salita, risalendo fino alla nona posizione nella classifica generale (+4’36”). Precipita invece Juan Ayuso che, sull’ascesa di Santa Barbara non regge il ritmo dei migliori e paga all’arrivo ben 14 minuti. Unico tasto dolente dell’incredibile giornata azzurra è stata la prestazione di Antonio Tiberi (Bahrain-Victoriuos) che non è riuscito a rispondere agli attacchi sull’ultima salita.

Il classe 2001 scivola così in ottava posizione nella generale con un ritardo di 4’07”. Recuperano terreno sulla maglia rosa di Isaac Del Toro, oggi in netta difficoltà, Richard Carapaz (EF Education-EasyPost,+31”) e Simon Yates (Team Visma Lease a Bike,+26”) protagonisti delle accelerate sul San Valentino. Il britannico, come riferito dal comunicato del suo Team, si è cosi espresso sulla tappa odierna: “Le condizioni non hanno reso le cose facili oggi. La pioggia all’inizio ha trasformato la tappa in una vera e propria battaglia di logoramento”.

“Abbiamo dovuto stare all’erta per tutto il giorno. Grazie al grande lavoro della squadra, siamo sempre stati in una buona posizione. Anche Wout è stato in grado di dare il suo contributo nel finale, il che è stato davvero utile. Al momento mi sento bene. La situazione è positiva e per fortuna oggi avevo buone gambe. Vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni”, ha poi concluso lo scalatore del Team Visma.