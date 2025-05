Simon Yates vince il Giro d’Italia: “Ho pensato al 2018 quando ho visto il percorso. Van Aert mossa vincente”

Simon Yates ribalta tutto sul Colle delle Finestre e vince il Giro d’Italia 2025. Straordinaria impresa del britannico della Visma| Lease a Bike, che stacca tutti sulla mitica salita e va a prendersi la maglia rosa, sfruttando il crollo definitivo di Isaac Del Toro, arrivato al traguardo con un ritardo di oltre cinque minuti da Yates. Un capolavoro anche della Visma, con il lavoro perfetto di Van Aert sulla salita verso il traguardo di Sestriere, con il belga che ha pilotato perfettamente il compagno di squadra alla vittoria.

Si chiude un cerchio per Simon Yates, che proprio sul Colle delle Finestre aveva visto sfumare il sogno di vincere il Giro, con il clamoroso ribaltone operato da Chris Froome. Un pensiero a quel 2018 il britannico lo ha fatto e sapeva dell’importanza di questa tappa: “Quando ho visto il percorso è chiaro che mi sono subito tornati in mente i capitoli della mia storia nel 2018 al Giro d’Italia. Sapevo che poteva essere la tappa decisiva quest’anno e così è stato”.

Sulle tre settimane corse in maniera attenta, lasciando sfogare gli avversari e colpendo al momento giusto: “Mi sono sentito sempre bene durante le tre settimane. Non ho mai avuto il momento giusto per esprimere la mia brillantezza e per mostrare la mia condizione. Tante volte non ho voluto seguire Del Toro o Carapaz, perché volevo seguire il mio passo, ma oggi è stato diverso”.

Un lavoro perfetto da parte della Visma| Lease a Bike: “Aver trovato Wout dopo la salita è stato perfetto, la mossa vincente. Stamattina avevo dei dubbi su me stesso, ma tutti hanno creduto in me e sono felicissimo”. Domani l’ultima tappa, con la passerella a Roma: “Arrivare così a Roma è incredibile. Vorrei trovare le parole, ma è quasi impossibile”