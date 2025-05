Giro d’Italia 2025, Simon Yates: “Contento per oggi, spero di essere protagonista nell’ultima settimana”

La cronometro della decima tappa del Giro d’Italia 2025 ha regalato agli appassionati non poche sorprese. La vittoria, al termine dei 28,6 chilometri da Lucca a Pisa, è stata conquistata da Daan Hoole (Lidl-Trek) con il crono di 32’30”. L’olandese ha così ottenuto il primo successo in un Grande Giro, anticipando di sette secondi il britannico Joshua Tarling (Ineos Grenadiers).

La classifica generale ha subito non poche modifiche con Primoz Roglic (Red Bulll Bora Hansgrohe) che, sfruttando una prima parte del tracciato senza pioggia, ha guadagnato ben cinque posizioni. Ora lo sloveno si trova quinto a 1’18’‘, dietro a Simon Yates (1’03”), in rimonta. Brillante prova di Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) che resta ancorato alla terza posizione con un ritardo dalla testa di 1’01”.

Cambiano i distacchi soprattutto tra i due compagni di squadra della UAE Team Emirates. Juan Ayuso ha condotto una prova cronometrata perfetta ed ha recuperato terreno sulla maglia rosa Isaac del Toro che vanta ancora un vantaggio di 25 secondi. Balzo in classifica, come detto, per Simon Yates che, con una prova più che positiva, guadagna due posizioni nella generale. Il classe ’92, come riportato dal Team Visma Lease a Bike, ha dichiarato: “È stata sicuramente una buona giornata. Dopo essere passato a questa squadra, ci ho messo un po’ ad abituarmi al nuovo assetto per la cronometro, di cui sono davvero molto soddisfatto”.

“Quel periodo di adattamento sta dando i suoi frutti. Credo di poter ancora migliorare, ma considerando le condizioni, possiamo solo dire che è stata una buona giornata. È fantastico essere arrivato quarto. Voglio rimanere concentrato e spero di giocare un ruolo in montagna durante l’ultima settimana. C’è ancora molto da scoprire in questo Giro, ma finora tutto sta andando secondo i piani”, ha poi concluso il britannico.