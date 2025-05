Giro d’Italia 2025, sigillo di OIav Kooij a Viadana. Del Toro guadagna altri secondi

Arriva finalmente la vittoria da parte di Olav Kooij. Il velocista più atteso di questo Giro d’Italia va a prendersi il successo nella tappa numero dodici con arrivo in volata in quel di Viadana. Secondo trionfo per il neerlandese della Visma | Lease a Bike nella Corsa Rosa dopo quello dell’anno scorso. In Maglia Rosa sempre Isaac del Toro.

Tre uomini sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Giosuè Epis della Arkéa – B&B Hotels, Andrea Pietrobon della Team Polti VisitMalta e Manuele Tarozzi della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè. Per loro vantaggio che non è mai stato esorbitante, con il gruppo a gestire la situazione con le squadre dei velocisti.

Attaccanti che sono stati raggiunti subito dopo il KM RedBull dove un Isaac del Toro insaziabile è andato a prendersi due secondi di abbuono. Da lì in poi lunghe operazioni verso la volata. Velocità altissime sul finale, con i velocisti che sono venuti fuori a 3 chilometri dall’arrivo.

Anche oggi tanta fatica per i vari treni, ma quello della Team Visma | Lease a Bike è stato eccellente per posizionare al meglio il proprio velocista: questa volta Olav Kooij è uscito nel momento giusto, dopo l’anticipo di Casper van Uden ed è riuscito a prendersi il successo. Battuto proprio il connazionale della Picnic PostNL, mentre terzo è il britannico Ben Turner (Ineos Grenadiers). Quarto e quinto rispettivamente Mads Pedersen e Kaden Groves. Il migliore degli italiani è Matteo Moschetti, decimo.