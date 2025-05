Giro d’Italia 2025: scenari tattici e possibili alleanze nella terza settimana

Sarà una terza settimana intensissima e ricca di salite quella che attende i corridori al Giro d’Italia 2025. Da domani non si potrà più scherzare: in una Corsa Rosa ricca di tensioni sin dalle prime tappe, sono mancate fino ad ora le grandi montagne che arriveranno dalla sedicesima tappa in poi con le Alpi.

Tutti contro la UAE Team Emirates – XRG che al momento ha il primo ed il terzo della classifica generale: ancora da capire la tattica della squadra emiratina, con Isaac del Toro in Maglia Rosa ma il capitano dovrebbe essere, ancora per qualche giorno, colui che era stato designato alla vigilia, Juan Ayuso.

Una piccola alleanza può crearsi tra Richard Carapaz ed Egan Bernal: i due sudamericani li abbiamo visti attaccare quasi in coppia ieri sul Monte Grappa e potrebbero avere lo stesso obiettivo, quello di andar via in montagna e guadagnare secondi. Occhio anche a Simon Yates, forse più guardingo, anche perché la squadra non sembra essere al top.

Chi la squadra ce l’ha in gran forma è Antonio Tiberi: il ciociaro però deve leccarsi le ferite dopo la caduta di Nova Gorica e provare a tornare al top, supportato da Damiano Caruso. Molto più problematica la situazione legata a Primoz Roglic, che in questo momento appare lontanissimo dalla condizione migliore e fuori dai giochi.