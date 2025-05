Giro d’Italia 2025, Richard Carapaz vince in solitaria a Castelnovo ne’ Monti! Del Toro rosicchia altri secondi, bene Ciccone

Altra gran bella tappa al Giro d’Italia 2025: l’undicesima frazione con arrivo in quel di Castelnovo ne’ Monti ha visto sfidarsi nuovamente i big, con Richard Carapaz abile ad anticipare tutti. L’ecuadoriano della EF Education – EasyPost trova la vittoria numero 24 da professionista, la quarta in carriera nella Corsa Rosa.

Grande battaglia sin dai primi chilometri per andare a caccia della fuga giusta. Ad anticipare il GPM di Alpe San Pellegrino si è formato un drappello di una quarantina di corridori, dal quale è riuscito ad avvantaggiarsi Lorenzo Fortunato. Il corridore della XDS Astana in solitaria si è andato a prendere i punti per la sua Maglia Azzurra, poi in discesa è stato raggiunto dal compagno di squadra Wout Poels, da Nairo Quintana (Movistar), da Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) e da Luke Plapp (Team Jayco AlUla).

Nel frattempo nel gruppo ha tentato la sortita la Ineos Grenadiers che ha lanciato Egan Bernal: a chiudere i primi due della classifica generale, Isaac del Toro e Juan Ayuso che hanno fatto desistere il colombiano. Successivamente UAE Team Emirates – XRG a controllare la situazione, lasciando poi lo spazio alla Lidl-Trek lanciata da uno scatenato Mads Pedersen, che è andato a riavvicinare il gruppo dei migliori agli attaccanti.

Sull’ultimo GPM, quello di Pietra di Bismantova, gran sparata per Richard Carapaz che ha staccato tutti gli uomini di classifica. Accenno di reazione per del Toro, poi UAE Team Emirates – XRG a gestire. L’ecuadoriano è riuscito a prendersi alla grande il successo di tappa, alle sue spalle a 15” la Maglia Rosa del Toro e Giulio Ciccone, abile a chiudere in terza piazza. Poi Pidcock, Bernal, sesto un eccellente Antonio Tiberi, in top-10 anche Diego Ulissi, decimo.