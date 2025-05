Giro d’Italia 2025, Richard Carapaz: “Ottimo lavoro di squadra, conoscevo le difficoltà della frazione”

È stata una nona tappa spettacolare quella disputata oggi al Giro d’Italia 2025. La frazione partita da Gubbio e terminata a Siena dopo 181 chilometri è stata conquistata da un fantastico Wout Van Aert (Team Visma Lease a Bike) che, fino agli ultimi metri della salita finale, ha resistito sulla ruota di Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG), per poi anticiparlo sull’arrivo di Piazza del Campo.

Il messicano, battuto sul traguardo, è comunque riuscito ad ottenere la maglia rosa, approfittando del ritardo di 2′ 22” di Primoz Roglic, vittima di una caduta e successivamente di una foratura. Conclude in terza posizione, a 58 secondi dalla testa, un ottimo Giulio Ciccone (Lidl-Trek) che ha allungato negli ultimi metri su Richard Carapaz (EF Education-EasyPost).

La nuova classifica generale vede come detto in testa Del Toro, seguito a 1 minuto e 13 secondi dal suo compagno di squadra Juan Ayuso, oggi settimo. Terza posizione, con un ritardo 1’30”, per Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) che ha concluso una tappa fantastica al sesto posto. Appaiati in classifica Richard Carapaz, quarto a 1’40” e Giulio Ciccone, quinto a 1’41”. Il trentunenne ecuadoriano, ai microfoni di Metiendopedal, ha dichiarato: “Sapevamo che oggi era una tappa molto complicata”.

“Credo che l’ abbiamo gestita molto bene, c’è stato un ottimo lavoro di squadra. Il Team mi ha tenuto davanti nei momenti più importanti della frazione. Sono molto contento, oggi c’era bisogno di contenere il distacco e credo che lo abbiamo fatto nel modo migliore”, ha poi concluso Carapaz.