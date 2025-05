Giro d’Italia 2025, Richard Carapaz: “Oggi ha vinto il più intelligente. Del Toro ha corso male”

Richard Carapaz ha concluso al terzo posto il Giro d’Italia 2025. L’ecuadoregno della EF Education – EasyPost sognava di indossare la maglia rosa al termine della tappa odierna, ma i suoi sogni si sono frantumati sul Colle delle Finestre e sull’azione formidabile di Simon Yates. Carapaz ha provato ad attaccare Isaac Del Toro, ma non è mai riuscito a staccarlo e soprattutto non ha avuto nemmeno la forza di seguire il britannico.

Successivamente al Colle delle Finestre, Carapaz e Del Toro non sono mai riusciti a trovare un accordo, finendo entrambi per non tirare e perdendo minuti su minuti. Alla fine l’ecuadoregno ha deciso di non fare più nulla e si è accontentato del terzo posto in classifica generale.

Queste le prime parole al traguardo di Carapaz, dopo l’arrivo al Sestriere: “Credo che io e Isaac forse siamo stati i più forti nelle tre settimane, ma alla fine oggi ha vinto il più intelligente”.

Sul duello tra lui e Del Toro, che ha quasi corso più contro Carapaz che contro Yates: “Non lo so, ma alla fine lui ha perso il Giro. Credo che oggi lui non sia riuscito a correre nel modo giusto e alla fine è riuscito a vincere chi è stato più intelligente”.