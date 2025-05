Giro d’Italia 2025, Primoz Roglic: “Non mi sono mai sentito al meglio. Oggi abbiamo perso minuti”

Una giornata nerissima per Primoz Roglic. Il corridore sloveno non si dimenticherà facilmente la nona tappa del Giro d’Italia 2025, frazione di 181 km con partenza da Gubbio ed arrivo a Siena. Lo sloveno infatti non solo è rimasto coinvolto in una caduta durante il settore di Serravalle insieme a Pidcock, ma ha anche forato poco dopo perdendo così terreno nella classifica generale, dove al momento occupa la decima piazza con un distacco di 2:25 rispetto al leader Isaac Del Toro.

Intervenuto nel post-gara, l’atleta in forza al team Red Bull – BORA – hansgrohe ha commentato quanto fatto: “Ho avuto giorni migliori – ha detto Roglic -, ma sono contento che sia finita. È stata dura, il ritmo davanti, il ritmo dietro, non mi sono mai sentito al meglio. Siamo riusciti a finire, vedremo cosa fare dopo. Vedremo alla fine cosa significherà“.

Roglic ha poi chiosato: “Oggi abbiamo perso minuti. A volte si vince, a volte si perde. C’è ancora molta strada da fare. Per prima cosa dobbiamo controllare le nostre condizioni, cercare di guarire e capire come affrontare la settimana successiva“.