Primoz Roglic: “Non mi aspettavo di essere in maglia rosa, è difficile pianificare questi risultati”

Si è da poco conclusa con la vittoria di Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) la seconda tappa del Giro d’Italia 2025. La cronometro di Tirana è stata conclusa dal britannico con il crono di 16:07, con appena un secondo di vantaggio sullo sloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe), nuova maglia rosa del Giro. Conclude la prova in terza posizione l’australiano Jay Vine (UAE Team Emirates XRG) con 3 secondi di ritardo dalla testa.

La nuova classifica generale vede in testa come detto Primoz Roglic, seguito ad un secondo da Mads Pedersen (Lidl-Trek) che ha disputato un’ottima prova cronometrata, non sufficiente però a custodire la maglia rosa. Terza posizione per il suo compagno di squadra Mathias Vacek, con un ritardo di 5 secondi. Primo degli italiani Antonio Tiberi in ottava posizione (+0.25).

Lo sloveno torna ad indossare la maglia rosa dopo il successo nel 2023 nella cronoscalata del Monte Lussari. Ai microfoni di Rai Sport, Roglic ha dichiarato: “L’ultima volta che ho indossato la maglia sono arrivato in prima posizione nella cronometro, questa volta il risultato è stato diverso ma sono ugualmente sorpreso e felice. Non so per quale motivo non mi aspettassi questo risultato, a volte è difficile pianificare queste cose”.

“Tutti vogliono indossare la maglia rosa, oggi sono andato bene, le gambe rispondevano, sono andato ad un passo dalla vittoria. Vedremo domani come si svilupperà la tappa, manca ancora troppo alla fine. Devo solo essere contento per oggi e domani si vedrà”, ha poi concluso il vincitore del Giro nel 2023.